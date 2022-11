«Adex Technology, entreprise de service informatique et Cloud service provider, agréée par l'Arpce, est la première entreprise algérienne à recevoir un prix lors du grand évènement annuel du géant de la visioconférence Zoom (Zoomtopia 2022 Partner Connect) qui a eu lieu les 8 et 9 novembre à San Jose, en Californie», a précisé l'entreprise, jeudi dans un communiqué. Le programme de récompenses prime les organisations ayant élaboré des business plan «percutants» avec Zoom et réalisé des «opérations commerciales et marketing prospères». Adex Technology est «la grande gagnante cette année avec le Prix du partenaire intégration certifié pour la région Emea (Europe Middle East & Africa)». Une récompense pour les efforts effectués en matière de commercialisation et de développement du business en Algérie et dans la région. À l'occasion de cette distinction, le directeur général d'Adex Technology, Djaoued Salim Allal, a fait part de l'ambition de son entreprise de se développer encore plus et s'étendre dans la région en développant des applications et des solutions basées sur les technologies de Zoom.