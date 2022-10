L'élève algérienne Meriem Seddiki a reçu la «mention spéciale» du jury de l'Union postale universelle (UPU) au 51e Concours international de compositions épistolaires pour les jeunes, consacré à la crise climatique, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications. La lettre de la représentante de l'Algérie à ce concours a été la seule d'Afrique à recevoir la «mention spéciale», aux côtés des compositions épistolaires des représentants de Chypre, de la Géorgie, du Sri Lanka et du Vietnam, a précisé le communiqué. Ce résultat exceptionnel «vient couronner la participation record et qualitative de nos enfants à l'édition nationale du concours de cette année», a souligné le ministère, estimant qu'»il incitera davantage d'élèves à participer à la prochaine édition, dont les détails seront dévoilés les prochaines semaines, et à faire honneur à l'Algérie à l'international».