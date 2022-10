Une première en Algérie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamal Bidari, a annoncé un projet de création d'une École supérieure de médecine de demain. En effet, le ministre a tenu, jeudi, une séance de travail pour étudier le dossier de création d'une École supérieure de la médecine de demain, en présence des concernés. Ce processus s'inscrit dans le cadre de l'évolution et de l'adaptation du système d'éducation et de formation et de la réforme des programmes et de leurs contenus de manière à répondre aux mutations mondiales et à répondre aux exigences de la société et des professions à l'ère de la numérisation. Le dossier sera débattu, aujourd'hui, au cours d'une séance de coordination et de concertation au cours de laquelle seront présentés les projets de création de cinq grandes Ecoles dont l'Ecole supérieure de médecine de demain.