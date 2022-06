La première pierre du projet de réalisation de la première école pour enfant autistes a été posée, jeudi, dans la cité La gare de la ville de Batna, à l'initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA). Le lancement de ce projet a été présidé par la présidente du CRA, Ibtissam Hamlaoui, en présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud. La présidente du CRA a annoncé à l'occasion que des mécènes de la wilaya ont contribué avec 10,5 millions DA à ce projet, comme première tranche, en attendant, a-t-elle ajouté, d'autres dons de bienfaiteurs dans l'espoir de réceptionner cette école dans une année.Ibtissam Hamlaoui a également affirmé, en direction des parents d'enfants autistes, que le CRA les accompagnera et sera à leurs côtés dans la prochaine phase et les a invités à se rapprocher du CRA via le numéro vert 1005 qui reste, a-t-elle assuré, ouvert à tous, notamment aux parents d'enfants autistes de toutes les wilayas.