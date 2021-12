Le 4 décembre, DZ Fan Store, boutique destinée aux fans de l'équipe de foot d'Algérie, a ouvert ses portes à Lille.

Quinze jours plus tard, elle doit déjà renouveler ses stocks. Une implantation en plein centre-ville de Lille, alors même que l'équipe de France se contente d'une boutique à Paris, et alors que l'équipe d'Algérie n'a pas de boutique... en Algérie. Après le beau parcours et la victoire de l'équipe nationale d'Algérie en Coupe arabe, tout le monde veut son maillot vert pour parader dans les rues de Lille. La boutique fait des ravages.

Les créateurs de cet espace dédié à El Khadra ont eu le nez creux en misant sur le succès de l'équipe algérienne et sur le nombre important de fans dans le nord de la France. Le magasin fait déjà le bonheur des fans de l'EN.