Une députée du Mouvement de la société pour la paix a présenté un projet de loi modifiant la loi sur la sécurité sociale en Algérie. La proposition vise à étendre le congé de maternité de 98 jours à 6 mois. En argumentaire, elle avance le fait que 90% de ces parturientes ont recours au congé de maladie. Une charge financière supportée par la Caisse de sécurité sociale. Une baisse significative du taux d'allaitement maternel en Algérie, à 13 pour cent pour les travailleuses qui allaitent leurs enfants entre 3 et 6 mois, et le reste du temps les enfants sont privés de ce droit. Une proposition maintes fois avancée sans qu'elle ne soit retenue. Pourtant, la prolongation du congé de maternité et de la durée des heures d'allaitement figurent parmi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison de l'importance de l'allaitement maternel dans la bonne constitution physique et mentale de l'enfant.