Une délégation du Conseil de la nation prendra part aux travaux de la 9ème édition de la réunion consultative de l'Association des Sénats, shoura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (Assecaa), qui se tiendra les 19 et 20 septembre à Bujumbura, au Burundi.

La délégation parlementaire est composée de Omar Dadi Adoun, président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, de Kamel Khelifati, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, et de Abdeljalil Bendjerad, membre de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger. Cette réunion consultative sera l'occasion d'échanger autour de deux sujets importants, le premier étant lié aux répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l'économie arabo-africaine ainsi que les mesures prises par les gouvernements pour les contrer, tandis que le deuxième traitera du conflit russo-ukrainien et son impact sur les chaînes d'approvisionnement et les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.