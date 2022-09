Une délégation du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (Cnasps) est attendue demain à New York pour pétitionner devant les membres de la 4e Commission de l'ONU (Commission de la décolonisation) au sujet du conflit au Sahara occidental. Conduite par son président, Saïd Ayachi, la délégation se rendra à New York du 2 au 8 octobre, dans le cadre de la 77e Assemblée générale des Nations unies, pour pétitionner devant les membres de la 4e Commission (Commission de la décolonisation) au sujet du conflit au Sahara occidental», a indiqué son président dans un communiqué.

«Les délégués plaideront pour l'organisation immédiate du referendum d'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui, tel que le reconnaît le droit international, et tel que l'a recommandé le Conseil de sécurité», poursuit le communiqué. À l'occasion, les délégués algériens «dénonceront l'entreprise colonialiste marocaine au Sahara occidental» ainsi que «les actes et faits injustifiés d'hostilité et d'agressivité du Maroc envers l'Algérie, faussement motivés par des considérations inhérentes à ce conflit au Sahara occidental».