Une délégation du groupe Sonelgaz séjournera prochainement à Cuba à l'effet d'entamer le projet d'une centrale électrique solaire offerte par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à ce pays. En effet, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu jeudi à Alger, l'ambassadeur de la République de Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno, avec lequel il a discuté de la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et des mines et les perspectives de leur renforcement, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les deux parties ont échangé, notamment sur les modalités de mise en oeuvre des actions de coopération convenues à l'occasion de la visite en Algérie du président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez, dans le domaine des hydrocarbures et des approvisionnements en produits pétroliers, ainsi que la réalisation d'une centrale électrique solaire à Cuba, précise le communiqué, qui annonce qu'une délégation du groupe Sonelgaz séjournera prochainement à Cuba à l'effet d'entamer ce projet.