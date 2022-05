Selon des sources médiatiques du Moyen-Orient, une délégation de la Ligue des Etats arabes est attendue cette semaine en Algérie qui assure la présidence tournante du sommet arabe. Selon les mêmes sources, la délégation sera conduite par Hossam Zaki, secrétaire général-adjoint de la Ligue arabe, et comprendra plusieurs hauts fonctionnaires. Les mêmes sources avancent que la délégation sera reçue en audience par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les entretiens porteraient sur les derniers développements et les questions controversées, notamment le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe et la crise libyenne. D'autant que l'Algérie aspire à faire de ce rendez-vous, prévu le 1er novembre prochain à Alger, le «sommet de la réconciliation arabe».