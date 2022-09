L'Assemblée populaire nationale (APN) participe aux travaux du 33e Congrès international du Conseil supérieur des affaires islamiques (Csai), qui se tiendra au Caire les 24 et 25 septembre, sous le thème: «l'Ijtihad (jurisprudence), un impératif de l'heure: ses formes, ses règles et ses hommes», a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement qui sera représentée par le député Mohamed Khouane, membre du Parlement arabe.

Les participants à ce Congrès devront examiner quatre principaux axes, à savoir «l'Ijtihad, une nécessité impérieuse de l'heure, la forme et les règles de l'Ijtihad, les personnes chargées de la jurisprudence et leur formation, des exemples d'Ijtihad institutionnel».

Le Congrès constituera également une occasion pour présenter «des cas nécessitant l'Ijtihad dans les domaines économique, médical, vétérinaire, environnemental et autres, tellees que les transactions en monnaies virtuelles, ainsi que l'atteinte à l'environnement». Des ministres, uléma et penseurs de différents pays arabes et islamiques prendront part au 33e Congrès international du Conseil supérieur des affaires islamiques.