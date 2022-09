Les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d'In Salah ont déjoué, samedi dernier, une tentative de contrebande de 154 quintaux de cuivre, et interpellé quatre mis en cause, a indiqué mardi un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Cette opération a été supervisée par le parquet territorialement compétent et elle s'est soldée par la saisie de quantités de cuivre «minutieusement dissimulées entre des sacs de plâtre, en forme de blocs compressés à bord d'un camion semi-remorque». Les mis en cause ont été déférés devant le parquet compétent près le tribunal d'In Salah, pour implication dans une affaire de contrebande de cuivre, a conclu le communiqué. Le vol de cuivre cause un grand préjudice à l'économie du pays et alarme au plus haut point les entreprises visées.