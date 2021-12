La Commission des Affaires étrangères et de la coopération de l'Assemblée populaire nationale(APN) envisage d'organiser à Alger une conférence réunissant des parlementaires internationaux pour débattre de la question sahraouie, a annoncé son président, Mohamed Hani, en marge des travaux de la 45e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), qui s'est tenue à Las Palmas (Grande Canarie, Espagne). Mohamed Hani a ajouté qu'il souhaite l'organisation d'une conférence similaire à celle de l'Eucoco, mais compte inviter «également des parlementaires qui ne sont pas encore convaincus par la cause sahraouie». «L'idée, selon lui, est de drainer le maximum de monde et vous pouvez comptez sur nous pour le faire». Pour lui, la priorité était aussi de réactiver le réseau interparlementaire créé en 2017 en solidarité avec le peuple sahraoui et dont le fonctionnement a été quelque peu ralenti en raison de la pandémie de Covid-19.