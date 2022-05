Le Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise (Fgar) organisera, aujourd'hui, à Alger, une Conférence nationale sous le thème «la garantie financière, un mécanisme d'appui aux PME», a indiqué un communiqué du Fonds. Organisée sous le patronage du ministre de l'Industrie, cette conférence aspire à établir une vision commune avec les différents acteurs actifs dans ce secteur et travailler à intensifier la coopération avec les institutions financières afin de soutenir les PME qui revêtent une grande importance dans le programme gouvernemental. À travers cette conférence, le Fonds vise à mettre en lumière le rôle de la garantie financière comme un mécanisme co-preneur de risque. Dans ce cadre, la conférence prévoit un espace d'échanges sous forme de panels, en présence d'experts économiques, de cadres de l'Etat, de responsables de banques publiques et privées et de responsables des dispositifs d'accompagnement et de développement des PME.