Eviter l'accumulation des déchets, mettre en place des solutions innovantes pour leur gestion, leur trouver une seconde vie, les recycler, tels sont les enjeux de l'économie circulaire. C'est la raison pour laquelle World Trade Center-Algiers a initié, aujourd'hui, à Hôtel Rodina-Oran, la première Conférence internationale sur l'économie circulaire, sous le thème «L'entreprise, acteur incontournable de l'économie circulaire». Organisée en partenariat avec Lafarge Algérie - acteur de référence pour les matériaux et solutions de construction, Général Emballage - leader en Algérie de l'industrie du carton ondulé et le Centre algérien d'économie circulaire (Calec) de l'université de Boumerdès, elle sera rehaussée par la présence des autorités centrales et locales, des principaux acteurs de l'économie circulaire, des leaders d'opinion et des intervenants de rang international. Une rencontre s'inscrivant pleinement dans les objectifs du gouvernement en matière de protection de l'environnement et la promotion de l'économie circulaire.