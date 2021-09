Une commission sectorielle chargée de la gestion du marché du travail dans les wilayas du Sud a été mise en place au siège du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a indiqué un communiqué du ministère. A ce propos, plusieurs solutions relatives à l'accélération du rythme de traitement du dossier d'emploi, ont été abordées, notamment la simplification et la modernisation des procédures, ainsi que l'habilitation et la compatibilité des formations avec les besoins du marché du travail, tout en assurant un suivi de ce dossier par la mise en place d'une commission sectorielle oeuvrant à trouver des solutions à ce dossier. Le ministère a rappelé que l'Etat focalisait ses efforts pour organiser et encadrer le marché du travail dans les wilayas du Sud, afin d'assurer plus de gouvernance et de transparence dans sa gestion, grâce à la numérisation et aux efforts conjugués de tous les secteurs