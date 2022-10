Cette classe est ouverte aux Viêt kiêu de deuxième et de troisième génération ainsi qu'aux Algériens amoureux du Vietnam désireux d'apprendre la langue et de découvrir la culture vietnamienne.

Beaucoup d'entre eux considèrent ce cours comme le point de départ de leur voyage au Vietnam et la communication en vietnamien les aide à mieux comprendre le Vietnam, sa culture et son peuple. Studieuse et enthousiaste, telle est l'ambiance générale de cette classe. Quel que soit le temps ou le mois sacré musulman du Ramadhan, ce cours enseigné par le personnel de l'ambassade du Vietnam en Algérie est toujours rempli d'apprenants.

Depuis son ouverture en mai 2018, cette classe a répondu aux aspirations des enfants de la communauté vietnamienne et à un certain nombre d'apprenants d'arts martiaux vietnamiens en Algérie. Selon l'ambassadeur Pham Quôc Tru, les cours sont conçus pour répondre aux besoins et aux désirs des élèves vivant à Alger et dans les provinces voisines d'apprendre le vietnamien et de découvrir la culture vietnamienne.