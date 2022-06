Lors d'une cérémonie organisée récemment à AlSadada, à 280 kilomètres au sud-est de la capitale libyenne, TotalEnergies, la General electricity company of Libya (Gecol) et la Renewable energy authority of Libya (REAol) ont officialisé le lancement de la construction d'une centrale solaire de 500 MW. Concentrant près de 1,2 million de panneaux solaires et produisant jusqu'à 152 TWh par an, il s'agira de la première centrale solaire du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération initiée par la Gecol et la REAoL pour la mise en oeuvre du plan stratégique visant à intégrer les énergies renouvelables au mix électrique libyen. Pour rappel, TotalEnergies a signé deux accords distincts avec le gouvernement libyen et la Gecol pour le développement de projets d'énergie solaire. Le protocole d'accord signé avec la Gecol, en date du 18 mai 2022, portait sur la mise en oeuvre de projets d'énergie solaire dans toute la Libye, y compris la centrale d'Al-Sadada.