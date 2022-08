Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé le lancement, aujourd'hui, d'une caravane nationale de détection de jeunes talents sportifs à travers l'ensemble des 1541 communes du pays. Selon un communiqué du ministère, la caravane, qui se poursuivra jusqu'au 26 octobre, vise à faire découvrir des talents sportifs dans diverses disciplines, dont la tranche d'âge sera comprise entre 10 et 17 ans. La caravane ciblera aussi bien les garçons que les filles, scolarisés ou non scolarisés, adhérents dans des associations et clubs sportifs ou non. La caravane concernera également les personnes aux besoins spécifiques. L'opération sera supervisée par des experts et des techniciens, notamment en football, basket-ball, volley-ball, natation, judo, lutte, boxe, et l'athlétisme. La sélection se fera d'abord au niveau local, puis régional et enfin national.