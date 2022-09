La part du lion pour les start- up. Une cagnotte de 411 millions de dollars a été dégagée pour ces entreprises par les pouvoirs publics qui veulent en faire la «locomotive» d'un nouveau modèle économique, basé sur la connaissance et l'innovation. Les 411 millions de dollars seront mis à disposition des jeunes par le Fonds algérien des start-up en collaboration avec la direction générale du Trésor et le bureau du comptable général du pays pour l'exploitation de l'investissement régional. Le but est de dynamiser l'écosystème technologique du pays. Les entrepreneurs et porteurs de projets recevront des financements pouvant atteindre 150 millions de dinars par projet. Créé en octobre 2020, le Fonds algérien des start-up a pour mission de favoriser le développement et la croissance des start-up algériennes. En juin 2022, une étude menée par la plateforme Africa,: the big deal révélait que les start-up algériennes ont levé plus de 35 millions de dollars entre 2019 et mai 2022, occupant ainsi la quatrième place dans la région d'Afrique du Nord en termes de levée de fonds.