Le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises (Fgar) et la banque Natixis Algérie ont signé une nouvelle convention-cadre qui définit les conditions et les modalités d'octroi des garanties financières liées aux crédits d'exploitation accordés par cette banque aux PME algériennes. «Cette convention permet de consolider un partenariat déjà en place depuis plus de cinq ans entre le Fgar et Natixis Algérie dédié à la couverture des crédits d'investissement», indique la banque dans un communiqué. En complément du crédit d'investissement, la nouvelle convention vise «l'extension de la couverture du Fgar aux crédits d'exploitation accordés aux PME productrices pour le financement de l'achat de matières premières, la gestion de la trésorerie ou encore l'initiation d'opérations de commerce extérieur», ajoute la même source.