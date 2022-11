Le gouvernement prévoit la création d'une banque de l'habitat et envisage, prochainement, de faire le premier pas vers la concrétisation de ce projet. En effet, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, ont présidé samedi au siège de la CNL (Caisse nationale de logement) à Alger la réunion de l'assemblée générale, ainsi que du conseil d'administration en préparation à la création de l'EPE (Banque d'Habitat), a indiqué le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. La Caisse nationale du logement (CNL) est transformée d'un établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) en une entreprise publique économique (EPE), en vertu d'un décret exécutif publié au Journal officiel N 70.