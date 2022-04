L'ambassade des États-Unis en Algérie a exprimé sa fierté envers l'inventeur algérien, Belkacem Habba, propriétaire de centaines de brevets, à travers un post sur sa page Facebook officielle. «Fier de l'inventeur algéro-américain, Belkacem Haba, il est l'inventeur le plus prolifique de la Silicon Valley depuis 2008, avec 325 brevets ou demandes de brevets déposés à l'époque, comme le document Moubachir Silicon Valley», lit-on dans le message de l'ambassade.

«Le natif de Meghaïer détient actuellement l'équivalent de plus de 1700 brevets dans le monde et plus de 700 aux États-Unis, dont la plupart sont dans l'ingénierie électronique», ajoute le post.