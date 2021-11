Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar qui a inspecté, l'entreprise publique «El Mahroussa» pour la production des huiles alimentaires, une unité récupérée et transférée au groupe public des industries alimentaires «Agrodiv», a affirmé qu'avec l'usine de production de l'huile de table à Jijel (unité Kotama), confiée actuellement au Groupe Madar et devant entrer en production dans 14 mois, l'Algérie parviendra à une satisfaction de 65 à 70% des besoins nationaux. Le pays pourra grâce à ces unités de production (publiques et privées) réaliser l'autosuffisance à l'horizon 2023, voire exporter cette matière. Rappelant que le transfert de ces unités, à l'arrêt pendant près de 2 ans, vient dans le cadre de la récupération des biens confisqués aux personnes morales et physiques poursuivies par la justice et contre lesquelles des jugements définitifs ont été prononcés.