Bonne nouvelle pour les travailleurs et retraités du secteur de l'Education nationale. À compter du 1er octobre prochain, ils pourront bénéficier de réductions de 50% sur l'assurance tous risques. C'est ce qu'annonce, sur les colonnes du quotidien arabophone Echourouk, Abdelkader Hamadouche, président de la Commission nationale des oeuvres sociales du secteur. Et cela après la signature d'une convention entre la Commission et la Société nationale des Assurances (SAA). Par ailleurs, le même responsable a ajouté que les travailleurs de l'Éducation nationale bénéficieront aussi d'une assurance contre les risques connexes. Et cela, à travers l'indemnisation des appareils électroménagers en cas de dommages à la suite d'un accident domestique, y compris l'assurance habitation.