L'Association algérienne de l'anglais pour la science et la technologie est née, samedi à Alger. L'Association dont la date de création a été choisie pour coïncider avec le 60e anniversaire de la première rentrée scolaire en Algérie indépendante (1er octobre 1962), a été fondée par «Education Tech» (entreprise spécialisée dans l'utilisation des nouvelles technologies au service de l'éducation et de l'enseignement) et la Web TV Etudiant. Elle compte des compétences de différentes wilayas du pays et des inspecteurs de langue anglaise de 30 wilayas, disposés à contribuer avec leurs expériences éducatives et administratives au renforcement de la langue anglaise dans tous les cycles d'enseignement jusqu'à l'enseignement universitaire et dans divers domaines scientifiques et technologiques. L'Association vise à relever les futurs défis et enjeux, notamment après l'introduction de l'enseignement de la langue anglaise à partir de la troisième année du cycle primaire.