Une Américaine a été condamnée à 53 ans de prison pour avoir organisé un attentat à la bombe contre une mosquée en août 2017, qui n'avait pas fait de victimes. Emily Claire Hari, 50 ans, qui était, auparavant, Michael Hari, et a récemment annoncé être transgenre, avait été déclarée coupable de l'attaque contre le centre musulman de Bloomington, dans le Minnesota, à l'issue d'un procès en décembre 2020. Un juge fédéral l'a condamnée à 53 ans de prison après avoir entendu les témoignages de musulmans qui se sont dit toujours traumatisés par l'explosion survenue lors des prières du matin. «Hari a cherché à terroriser toute une communauté religieuse, la peine retenue montre clairement que de tels actes de haine ne seront pas tolérés», a déclaré la ministre adjointe de la Justice, Lisa Monaco. L'ancien shérif était à la tête d'un groupe extrémiste, surnommé les «White Rabbits», et avait recruté deux hommes pour attaquer la mosquée. Le 5 août 2017, ils avaient jeté une bombe artisanale dans le bureau de l'imam. Plusieurs fidèles étaient sur place, mais aucun n'a été blessé. L'incendie avait causé «d'importants dégâts», selon le ministère de la Justice. Les trois attaquants s'étaient enfuis et avaient été arrêtés après plusieurs mois d'enquête.