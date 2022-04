L'Algérienne Soraya Djermoun, experte géopolitique et analyste de la région Mena, entrepreneuse et engagée pour l'autonomisation des femmes, a été désignée mercredi parmi les jeunes leaders mondiaux les plus prometteurs en 2022 par le World Economic Forum (WEF). Agée de 35 ans, Soraya est diplômée de luniversité de Paris et titulaire d'une maîtrise en communication et relations publiques et d'un MBA en affaires internationales. Elle a obtenu son baccalauréat en économie en Allemagne. La jeune Algérienne avait été désignée «talent montant 2016» du Women's Forum, une initiative qui vise à distinguer les jeunes femmes de grand talent en passe de devenir des personnalités influentes des économies et sociétés. La sélection «Young Global Leaders» se compose de personnalités que le WEF considère comme les 109 jeunes leaders mondiaux les plus prometteurs de moins 40 ans et issus de 42 pays. Ils sont impliqués dans des activités telles que l'énergie verte, l'équité en matière de santé, et la réforme de l'éducation.