La professeure Naoual Abdellatif Mami, vice-recteur de l'université Mohamed Lamine Debaghine Sétif-2, chargée des relations extérieures, a obtenu le prix «Mare Nostrum, Vertu et connaissance» en Italie, indique l'administration de cette université. La professeure Mami a reçu samedi soir, à Porto Cesareo en Italie, le prix «Mare Nostrum, Vertu et connaissance» décerné pour la première fois à une personnalité algérienne. Cette distinction est décernée depuis cinq ans par une association italienne à des personnalités qui se sont distinguées par leur génie, leur inspiration, leur talent et leur engagement en faveur de l'intérêt général dans le Bassin méditerranéen. Ce prix a été décerné à la professeure Naoual Abdellatif Mami en reconnaissance de son savoir et de sa distinction en tant que femme modèle du génie scientifique et de l'engagement en faveur du dialogue et de la coopération entre les pays méditerranéens ainsi que pour son intérêt constant pour le renforcement de l'enseignement supérieur, la formation des jeunes et le respect de la liberté, de la démocratie, de l'égalité et des droits de l'homme...