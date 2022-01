Une adolescente de 16 ans, qui aurait voulu imiter les personnages de la série télévisée américaine Euphorital, est morte en France après avoir ingéré une quantité importante de médicaments, a indiqué, hier, une source proche de l'enquête. Les faits se sont déroulés au domicile de sa cousine de 14 ans, dans la nuit de vendredi à samedi, à Tonneins, une petite commune du sud-ouest de la France. Les deux adolescentes ont été retrouvées le lendemain matin inanimées dans leur chambre, selon cette même source. La plus âgée des deux n'a pu être réanimée par les secours. Sa cousine, qui a été hospitalisée, est hors de danger. Selon l'enquête, les deux adolescentes auraient voulu imiter le comportement de protagonistes de la série Euphorital. Cette production de HBO relate les difficultés rencontrées par une jeune toxicomane repentie, incarnée par Zendaya, et ses amis lycéens. Le 9 janvier, quelques heures avant le lancement aux Etats-Unis de la saison 2 d'Euphorital, Zendaya avait mis en garde ses fans.«Je sais que je l'ai déjà dit, mais je tiens à répéter à chacun qu' Euphorital est destiné à un public mature. Cette saison, peut-être encore plus que la précédente, traite de sujets qui peuvent être difficiles à regarder», avait écrit la comédienne de 25 ans sur son compte Instagram, auquel sont abonnés 125 millions de personnes.