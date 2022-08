Le laboratoire biopharmaceutique Merck Sharp and Dohme (MSD) organise un workshop média (webinaire) qui réunira un groupe d'éminents experts en oncologie, le mardi 23 août 2022 à 12h00. Cet évènement permettra d'avoir une meilleure compréhension sur la prévalence du cancer dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi que son impact sur les systèmes de santé et les populations. Ce sera l'occasion d'explorer les options de traitement les plus récentes et de comprendre les obstacles aux soins du cancer, de l'examen au diagnostic jusqu'aux soins vitaux et palliatifs. Un mélange d'informations incluant le point de vue des patients sera également présenté. Pour finir, l'accent sera mis sur le rôle des médias dans la sensibilisation au cancer.