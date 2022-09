Sous le patronage du ministre de l'Industrie, «Cggcom-Event» organise le Salon international de l'industrie du bois, menuiserie, équipements et technologies «Algeria Woodtech» du 19 au 22 septembre 2022 à la Safex d'Alger. Cet événement économique se veut un point de rencontre entre les professionnels et les acteurs de l'industrie du bois et menuiserie nationaux et étrangers. Des rencontres B2B seront organisées au cours de cet évènement. Cette édition s'annonce dense et pleine de potentiel, grâce à la participation accrue et attendue de nombreux exposants de plusieurs pays, dont l'Algérie, la Turquie, les USA, l'Angleterre, la Tunisie, l'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie, la Russie et plein d'autres. Une occasion d'analyser l'évolution du marché algérien ainsi que les échanges commerciaux et les partenariats dans ce secteur.