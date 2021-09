L'Agence nationale des déchets (AND) organise, aujourd'hui, un webinaire destiné au grand public, sur «la capitalisation des expériences de tri sélectif en Algérie», a indiqué l'agence dans un communiqué. L'objectif que ce séminaire virtuel est de «promouvoir, à travers des expériences vécues en Algérie, l'importance du tri à la source et sa pertinence pour l'économie nationale». Le tri sélectif des déchets constitue un axe «majeur» pour une gestion environnementale, économique et sociale des déchets, mais qui reste en dessous des aspirations de la population et des différentes parties prenantes. Selon les études menées par l'agence, le taux de recyclage demeure «très faible» en Algérie, ne dépassant pas les 10%, toutes filières confondues.