L'institut Pasteur d'Algérie a révélé que le docteur Aïssam Hachid, chef du Laboratoire des abovirus et virus émergents au département de virologie, a été désigné en qualité de membre du groupe consultatif technique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour la biosécurité et ce, à la suite d'un appel public à experts lancé par cette organisation, pour la sélection de membres de différents pays. L'IPA souligne que «ce groupe sera chargé de fournir à l'OMS des conseils, des recommandations et des orientations sur les aspects scientifiques, techniques et stratégiques liés à la sécurité biologique». «La biosécurité et la bio-sûreté au sein des Laboratoires de l'institut Pasteur d'Algérie font partie des axes prioritaires du Top management actuel, ayant été retenues dans le programme d'action de la direction générale, depuis deux ans, en tant qu'objectif d'une importance majeure» ajoute le communiqué. À ce titre, plusieurs actions ont été réalisées dont l'élaboration et l'édition par l'Institut, avec l'appui de l'OMS, d'un Guide pratique de sécurité et de sûreté biologiques en laboratoire.