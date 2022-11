Un tournoi national de rugby à sept catégories U18 et seniors garçons aura lieu samedi prochain au stade de Bouharoun à Tipasa, a indiqué la Fédération algérienne de rugby. Cette manifestation sportive, organisée par la Fédération algérienne de rugby en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de Tipasa, regroupera huit clubs: stade oranais, rugby club d'Arzew, Mouloudia de Sidi Bel Abbès, El Hillal de Blida, JF Bordj El-Kiffan, JS Rugby Béjaïa, Étoile Sportive de Bologhine et le JMR M'Sila. Les huit équipes seront réparties en deux groupes de quatre, les deux premières de chaque groupe en séniors et U18 joueront les 1/2 finales puis la finale.