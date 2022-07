Algérie poste (AP) a émis un nouveau timbre-poste à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, symbolisant l'unité nationale et incarnant les acquis réalisés à l'ère de l'Algérie indépendante. Ce timbre postal, dont l'émission s'inscrit dans le cadre du programme élaboré par le secteur de la poste et des télécommunications pour célébrer la Fête de l'indépendance, porte le logo officiel conçu pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance sous forme d'un cadre circulaire portant 60 étoiles symbolisant l'union, l'unité nationale et les années d'indépendance. À l'intérieur de ce timbre se trouve l'emblème national, symbole de la souveraineté ainsi que les pages d'un livre symbolisant le registre de la Mémoire nationale, dont la première page dorée représente le lien solide et la continuité entre l'ALN et l'ANP, et ses contributions au renforcement de la cohésion nationale.