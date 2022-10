Un tigre, surnommé «le mangeur d'hommes du Champaran», a été abattu par la police indienne, après qu'il a tué au moins neuf personnes, au cours d'une vaste opération impliquant 200 personnes, dont des pisteurs à dos d'éléphant, ont indiqué, hier, des responsables. Le grand félin avait terrorisé les habitants des environs de la réserve de tigres de Valmiki, dans le Champaran, à l'est de l'Inde, tuant au moins six personnes depuis un mois dont une femme et son fils de huit ans. Avant même ces deux derniers morts, les autorités avaient qualifié le tigre - semble-t-il un mâle âgé de trois ou quatre ans - de «mangeur d'hommes», ce qui signifie qu'il pouvait être abattu.