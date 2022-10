Un spéculateur de la farine, arrêté par les services de sécurité à El Khabouzia (Ouest de Bouira) et présenté devant la justice, a été condamné à 10 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de DA, a-t-on appris lundi auprès du tribunal d'Aïn Bessem. L'affaire remonte au 7 octobre lorsque les services de la Gendarmerie nationale ont saisi à El Khabouzia une quantité de 100 quintaux de farine transportée à bord d'un camion conduit par un individu répondant aux initiales (D.A), a rappelé le tribunal dans un communiqué. Selon la même source, le propriétaire de cette marchandise a avoué que la quantité saisie était destinée à approvisionner sa boulangerie en farine à El Hachimia (Sud-Ouest de Bouira), mais l'enquête a révélé que le mis en cause avait changé la destination du produit pour le revendre à une autre personne (Z.M) en profitant de la crise de pénurie qu'a connue ce produit dernièrement. Les individus impliqués dans cette affaire ont été présentés le même jour en comparution immédiate devant le procureur de la République, qui a demandé la mise sous mandat de dépôt du mis en cause (L.M).»L'accusé (L.M) a été condamné dimanche à 10 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de DA pour délit de spéculation illicite des dérivés de la semoule», a-t-on précisé de même source.