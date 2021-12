Le président du Forum des jeunes islamiques, Taha Ihan, a annoncé la tenue d'un sommet économique en Algérie au profit des jeunes, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN). Reçu au siège de l'APN par le président du groupe parlementaire du Front El-Moustakbel, Fatah Boutbik, le président du Forum des jeunes islamiques a fait état de démarches en cours pour l'organisation d'un sommet économique en Algérie au profit des jeunes, et ce, en collaboration avec le ministère de l'Economie de la connaissance et des start- up. À l'occasion, le président du Forum a présenté un exposé sur le Forum qui est une organisation internationale non commerciale et non partisane qui comprend des organisations juvéniles pionnières d'Etats membres au sein de l'Organisation de la coopération

islamique (OCI).