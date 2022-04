Depuis plusieurs mois, la Compagnie nationale algérienne de navigation Nord, qui opère un service régulier entre l'Algérie et l'Europe du Nord, doit faire face à des difficultés techniques et financières si bien que la totalité de sa flotte est actuellement arraisonnée dans différents ports d'escales. Et avec la saisie de son navire Sedrata à Anvers en Belgique, la Compagnie nationale algérienne de navigation, Cnan-Nord, se retrouve sans aucun navire en activité. C'est ce que rapportent plusieurs médias spécialisés. Tandis que le site d'information, visa-algerie.com, souligne qu'avec l'immobilisation du Sedrata, qui a suivi celle infligée au Timgad au niveau de la même infrastructure portuaire depuis septembre dernier, la Cnan-Nord se retrouve à l'arrêt total. Tous les autres navires de la Cnan-Nord sont en Algérie sans aucune activité. Il s'agit, selon la même source, des navires Saoura, Stidia, Kherrata, Constantine et Tin Ziren.