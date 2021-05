Le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé des Microentreprises a lancé, jeudi dernier, son site électronique qui permettra aux jeunes promoteurs d'accéder à toutes les informations sur la création de leurs entreprises et aux accords et partenariats paraphés par la tutelle, en plus d'offrir la possibilité de s'adresser directement au ministre à travers ses différents comptes sur les réseaux sociaux. Le site du ministère, accessible sur le lien: www.mdme.gov.dz, se caractérise par une interface simple et facile à utiliser qui donne accès à des informations, à la fois claires et complètes, et qui permettront aux jeunes promoteurs d'accéder, notamment à la plate-forme d'inscription en ligne des projets, ou encore à celle dédiée aux microentreprises en difficulté. Cela en plus de pouvoir s'adresser directement au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Microentreprises, à travers ses comptes Instagram, Facebook et Twitter.