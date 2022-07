L'Algérie a lancé le site officiel du «sommet arabe» prévu les 1 et 2 novembre prochains à Alger. Entièrement en langue arabe, le site renferme plusieurs fenêtres d'information, notamment les principaux documents, l'agenda de travail du sommet, une fenêtre pour l'enregistrement des délégations participantes ainsi que des liens avec la présidence de la République, le Premier ministère, le ministère des Affaires étrangères et la Ligue des Etats arabes. Le site est supervisé par l'Entreprise de soutien au développement de la numérisation. L'Algérie, qui a fait des progrès importants dans les domaines de la transformation numérique et l'utilisation des technologies des médias et de la communication, s'efforce de fournir toutes les conditions nécessaires afin que le sommet d'Alger soit le premier à «zéro papier» précise le site.