Un site web dédié à l'autisme(www.autisme.sante.gov.dz) a été lancé, jeudi au siège du ministère de la Santé. Supervisant le coup d'envoi de ce site, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a précisé que cette réalisation a pour objectif de «faciliter l'accès aux informations actualisées devant concourir à l'orientation des familles des autistes, en augmentant le niveau d'éducation sanitaire auprès de la population en matière d'autisme». Ce lancement coïncide avec la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme le 2 avril de chaque année. Ce site, ouvert avec le soutien de «Expertise-France» dans le cadre du programme de partenariat «Profas C+», a été réalisé dans les deux langues arabe et française par des spécialistes d'Algérie, de France et de Belgique. La création de ce site web vient pour «renforcer» les initiatives prises par la tutelle au profit des autistes. Le nombre des personnes autistes suivies entre 2019 et 2021 dans les différentes structures de santé s'élève à 5557 dont 996 de sexe féminin.