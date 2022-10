Une plateforme web pour aider les Tunisiens qui souhaitent divorcer. C'est l'idée du site «tala9.com». Le site internet, lancé récemment, offre un service d'assistance au niveau des procédures de divorce. Il propose des services juridiques, mais aussi des conseils et consultations gratuites. Les affiches de promotion grand format, placardées dans les rues, indiquent que les créateurs n'incitent pas au divorce, mais qu'ils proposent leur aide quand la décision est prise. «On n'encourage pas les personnes à divorcer, mais une fois que vous avez pris votre décision, on vous soutient», explique-t-on. Des experts juridiques répondent gratuitement à toutes les questions et craintes. Néanmoins, le président de l'Ordre national des avocats de Tunisie, Hatem Mziou,a annoncé que des mesures pénales et civiles seront prises à l'encontre des responsables du site web pour usurpation de la qualité d'avocat. Toute personne ayant participé à cette campagne sera poursuivie en justice, relève l'ordre des avocats.