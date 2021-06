Des habitants de la cité Zerhouni Mokhtar, ex-«les Bananiers», à Alger ont décidé de tenir un sit-in en protestation sur la relance d'une construction de trois tours dans un espace vert juxtaposant leurs immeubles. Ces derniers affirment qu'en 2002, l'Aadl devait construire, selon le plan de masse, dans cet espace, deux tours (les n° 24 et 25), mais que les travaux avaient été interrompus «car le terrain s'est avéré inconstructible», comme le soutiennent les habitants de la cité. En mai dernier, une société étrangère a lancé des travaux pour la réalisation non pas de deux, mais trois tours! Quelques jours après, la plaque présentant ledit projet a été enlevée. Inquiets, les habitants des immeubles limitrophes demandent non pas uniquement l'arrêt du chantier mais aussi la transformation des 9 000 m2 en un espace vert, un stade ou un projet de service public dont la cité a grandement besoin n'étant malheureusement pas dotée à titre d'exemple d'un bureau de poste ou d'une agence Seaal.