La mise en service du pavillon de chirurgie à l'établissement public hospitalier de la commune de T'kout (110 km au sud-est du chef-lieu de wilaya de Batna), est attendue avant la fin de l'année 2022.»Les travaux de réfection du pavillon de chirurgie, objet de réserves techniques, sont en voie d'achèvement et il sera doté d' équipements modernes». L'hôpital de T'kout comprend les services de médecine interne, maternité, pédiatrie, en plus d'un service d'hémodialyse doté de 15 appareils, ainsi qu'une station des eaux et un scanner acquis récemment. Il est également doté d'une citerne d'oxygène de 6.000 litres.