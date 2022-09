L'Égypte a dévoilé, lundi, un sarcophage en granite rouge dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, la dernière d'une série de découvertes marquantes dans la région. Le site de Saqqara, situé à un peu plus de 15 kilomètres au sud des célèbres pyramides du plateau de Guizeh, est classé au patrimoine mondial de l'Unesco et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser.La découverte du sarcophage de Ptah-em-uya, «un haut fonctionnaire» sous Ramsès II, qui régna sur l'Égypte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, a été effectuée par une équipe d'archéologues égyptiens de l'université du Caire, selon un communiqué du ministère du Tourisme et des Antiquités. Le site de Saqqara a permis de dévoiler de nombreux «trésors» archéologiques ces dernières années. L'Égypte a annoncé en mai la découverte d'une cache renfermant 250 sarcophages et 150 statues de bronze. Le Caire compte sur ces nouvelles découvertes pour relancer le tourisme, en attendant l'inauguration du «Grand musée égyptien» (GEM), reportée à plusieurs reprises. Décrit comme étant «le plus grand musée archéologique au monde», le GEM devrait être inauguré cette année.