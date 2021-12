L'ExpoFinances revient après une année d'interruption due au Covid-19, avec un programme riche adapté aux besoins de la relance économique. La 10e édition du Salon des banques, assurances et produits financiers ouvrira, aujourd'hui, ses portes au Pavillon central de la Safex - Pins maritimes, à Alger. Il regroupera plus de 60 opérateurs activant dans le domaine des finances. L'événement rassemblant toute la communauté des finances, banques, assurances et produits financiers, en plus des expositions, des conférences et rendez-vous d'affaires durera jusqu'au 25 du mois en cours. Une occasion pour les acteurs du secteur de rencontrer et d'échanger avec leurs nombreux partenaires qui seront présents au plus grand rendez-vous annuel dédié aux banques, aux assurances et aux produits financiers.