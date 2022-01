Le Salon de la promotion immobilière et des nouvelles tendances et technologies en construction et décor «SouknaTec Expo» se tiendra du 11 au 15 janvier en cours au Centre international des conférences (CIC) «Abdelatif Rahal» (Alger), a indiqué la Sunflower communication, organisatrice de la manifestation. Cet évènement verra la participation de 60 exposants des entreprises de la promotion immobilière activant dans les différentes wilayas du pays et des entreprises spécialisées dans les domaines de l'aménagement intérieur et extérieur et du décor, en sus des banques et des institutions financières qui offrent leurs services en matière de financement immobilier.

La manifestation sera également une occasion pour organiser des rencontres b2b avec les opérateurs économiques et examiner les perspectives du partenariat. Près de 20.000 visiteurs sont attendus durant les cinq jours de l'expo dont les portes seront ouvertes de 10h:00 à 17h30, conclut la même source.