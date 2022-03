Le salon Eldjazaïr Beauty sera le rendez-vous incontournable des acteurs de l'univers de la beauté et du bien-être. À travers 3 jours d'exposition, de conférences, d'ateliers et de rencontres d'affaires les 26, 27 et 28 mai 2022, à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger «Eshra». Organisé par l'entreprise Indigo audiovisuel & média, la première édition de Eldjazair Beauty propose une exposition commerciale aux professionnels du secteur de la beauté, soins et la parapharmacie. L'évènement rassemble plusieurs fabricants, fournisseurs et acheteurs de produits dans les secteurs de la beauté et des soins, notamment les cosmétiques, les soins personnels, la chirurgie esthétique, les soins de cheveux et les ingrédients. L'expo-vente vise à devenir un rendez-vous annuel pour l'industrie algérienne et mondiale de la beauté. Ce salon mettra fortement l'accent sur le partage d'un savoir-faire en matière de nouveaux produits, et de nouvelles technologies dans le domaine de la beauté.